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  3. Osmaniye’den yıkan haber! Sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2’si kayboldu

Osmaniye’den yıkan haber! Sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2’si kayboldu

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde meydana gelen olayda, Şanlıurfa'dan gelen tarım işçisi ailelerinin 4 çocuğundan biri sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi. Kanala düşen çocuğa yardım etmek isteyen 3 arkadaşı da kanala düştü.

Osmaniye’den yıkan haber! Sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2’si kayboldu

Osmaniye'de 4 çocuk sulama kanalına düştü. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde meydana gelen olayda, Şanlıurfa'dan gelen tarım işçisi ailelerinin 4 çocuğundan biri sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi. Bu sırada çocuk suya düşünce diğerleri onu kurtarmak istedi. Ancak 4 çocuk düştükleri sulama kanalından boğulma tehlikesi geçirip çığlıklar atınca yardımlarına çevredeki vatandaşlar koştu.

DALGIÇ EKİBİ ARAMA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR

Boğulma tehlikesi geçiren çocuklardan Sadık Karataş (10) ile Şükran Karataş (9) vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Narin Büyükçay (15) ve Remziye Büyükçay (9) suda kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sulama kanalındaki iki çocuğun bulunması için olay yerine dalgıç ekibi çağrıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Osmaniye’den yıkan haber! Sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2’si kayboldu

Osmaniye’den yıkan haber! Sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2’si kayboldu

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