Osmanlı'yı hedef alarak konuşan Tunç Soyer sözlerini kendisine ait olmadığını iddia etti! "Ben Nutuk'tan ilham aldım"

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla yapılan etkinlikte Osmanlı'ya yönelik "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler." sözleri sonrası büyük tepki çekmişti. O sözler sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu.

OSMALI'YI YERDEN YERE VURDU

Tunç Soyer etkinliklerde "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular" sözleri sonrası başta sosyal medya olmak üzere birçok siyasiden de sözleri dolayısıyla tepki çekmişti.

"BEN NUTUK'TAN İLHAM ALDIM"

O sözler sonrası katıldığı canlı yayın programında konuşan Soyer; "Aslında bunlar benim sözlerim değil. Ben Nutuk'tan ilham aldım. Atatürk, bu büyük direnişi başlatırken bildiğiniz gibi Osmanlı, Sevri imzalamış ve ülke işgal altına girmiş. Bu ülkenin işgaline rıza gösterenler bir tarafta, bir tarafta da direnişi başlatan Atatürk ve atalarımız. Bu kurtuluş gününde bunu yâd etmek zorundaydık. Sadece Yunan değil, İngilizler, İtalyanlar emperyalist güçler tarihin en büyük tokadını bizden yediler. Kısacası hafızayı tazelemek bu yüzden önemli. Hafızayı kaybederseniz gerçek dışı bilgilere, inançlara sarılırsınız. Osmanlı ile niye meselemiz olsun. Onlar bizim atalarımız." şeklinde konuşarak tepki çeken sözlerin odağını başka yere çekmeye çalıştı.