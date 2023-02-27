Oswaldo Valenzuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oswaldo Valenzuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oswaldo Valenzuela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oswaldo Valenzuela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oswaldo Valenzuela 20 Aralık 2000 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Oswaldo José Valenzuela Dileo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oswaldo Valenzuela Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oswaldo Valenzuela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Oswaldo Valenzuela'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oswaldo Valenzuela Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oswaldo_valenzuela_17/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/oswaldojosue.valenzueladileo

Oswaldo Valenzuela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oswaldo Valenzuela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Oswaldo Valenzuela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oswaldo Valenzuela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Alianza Lima II

5 Ağustos 2020 yılında Cusco FC

31 Aralık 2020 yılında Alianza Lima II

1 Ocak 2021 yılında Alianza Lima

Oswaldo Valenzuela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oswaldo Valenzuela şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.