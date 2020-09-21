ÖSYM açıkladı! 2020 KPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı!

KPSS sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? sorusu bu yıl memur olabilmek için ter döken binlerce aday tarafından araştırılıyordu. Bu yıl KPSS üç oturum da son üç haftada gerçekleştirildi. Merakla beklenen KPSS soru ve cevapları ile ilgili ÖSYM tarafından beklenen açıklama geldi. İşte 2020 KPSS sınav soruları ve cevap anahtarı haberimizde...

KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında lisans düzeyinde yapılan oturumlara ait sorular ve cevap anahtarları yayımlandı.

Binlerce adayın merakla beklediği KPSS ÖABT soruları 21 Eylül itibariyle erişime açıldı.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2020-ÖABT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’u yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

KPSS SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den edinilen resmi bilgilere göre KPSS sonuçları, 22 Ekim tarihinde erişime açılacak. Bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak da değişiklik gösterebilir.