ÖSYM, ALES sonuçlarını açıkladı. 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen ALES/1 sınavının sonuç tarihi için 7 Eylül belirlenmişti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sonuçlarının açıklanma tarihini öne çektiklerini duyurdu.

ALES SONUÇ ÖĞRENME EKRANI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.'' denildi.

2020 ALES/2 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2020 Yılının ikinci ALES sınavı için başvuru tarihleri açıklandı. Sınava başvurular 1-10 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 4 Kasım 2020 tarihinde yapılabilecek.

ALES 2020/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak. Sonuçları ise 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

> yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

> ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

> yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.