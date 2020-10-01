ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) sınavına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Aygün,"6 Aralık 2020 tarihinde ikincisini gerçekleştireceğimiz Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) başvuru kılavuzu internet sitemizde yayımlanmıştır. Başvurular 1-12 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim." dedi.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada ise," 2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2), 06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 01-12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir." denildi.

HES KODU UYARISI

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

ALES BAŞVURU KILAVUZUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ADAY BAŞVURU FORMU

SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMU

BAŞVURU MERKEZLERİ LİSTESİ