ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması

Sosyal medya hesabı Twitter'dan YKS sınavına ilişkin açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün,"YKS’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır" dedi.

Açıklamasını sürdüren Aygün şu ifadeleri kullandı:

"4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavına girebileceklerdir."

YKS NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS sınavının yeni tarihini açıkladı. Buna göre YKS, en son açıklanan tarihinden yaklaşık bir ay öne çekilmiş oldu. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor.

YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

YKS sınavı giriş belgesi henüz erişime açılmadı. Geçtiğimiz yıllarda sınava giriş belgesi Haziran ayının ortasında elde ediliyordu. Bu sene de gelecek ayın ortasında sınava giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor. Üniversite adayları YKS sınav giriş belgesini ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından görüntüleyip çıktısını alabiliyor.