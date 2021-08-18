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  3. ÖSYM duyurdu: 2021 EUS ve STS Eczacılık başvuruları için bugün son gün! 2021 EUS ve STS Eczacılık sınavı ne zaman 2021? EUS ve STS Başvuru kılavuzu, EUS ve STS ücreti ne kadar?

ÖSYM duyurdu: 2021 EUS ve STS Eczacılık başvuruları için bugün son gün! 2021 EUS ve STS Eczacılık sınavı ne zaman 2021? EUS ve STS Başvuru kılavuzu, EUS ve STS ücreti ne kadar?

2021- Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve 2021-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Eczacılık) Sınavının başvuruları bugün sona erecek. Henüz başvurularını tamamlamamış olan adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bugün başvurular için son gün! Peki EUS ve STS Eczacılık sınavı ne zaman 2021? EUS ve STS Başvuru kılavuzu, EUS ve STS ücreti ne kadar? İşte detaylar...

ÖSYM duyurdu: 2021 EUS ve STS Eczacılık başvuruları için bugün son gün! 2021 EUS ve STS Eczacılık sınavı ne zaman 2021? EUS ve STS Başvuru kılavuzu, EUS ve STS ücreti ne kadar?

2021 EUS ve STS Eczacılık sınav başvuruları 10 Ağustos 2021 tarihinde başladı. ÖSYM EUS ve STS Eczacılık başvuru kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda 2021 EUS ve STS Eczacılık sınavı ne zaman? EUS ve STS Eczacılık sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor 2021? Sınav kaç dakika, kaç soru? şeklindeki merak edilen bilgilerin hepsinin cevabı bulunuyor. Peki EUS ve STS Eczacılık sınavı ne zaman 2021? EUS ve STS Başvuru kılavuzu, EUS ve STS ücreti ne kadar? İşte detaylar...

ÖSYM duyurdu: 2021 EUS ve STS Eczacılık başvuruları için bugün son gün! 2021 EUS ve STS Eczacılık ücreti öde, başvurunu yap!

2021 EUS VE STS ECZACILIK SINAVI NE ZAMAN?

2021 EUS ve STS Eczacılık sınavları 26 Eylül 2021 tarihinde uygulanacaktır.

2021 EUS VE STS ECZACILIK SINAVI SAAT KAÇTA?

2021 EUS ve STS Eczacılık sınavları 26 Eylül 2021 Perşembe günü saat 10.15’de başlayacak. Sınav toplamda 2,25 saat (135 dakika) sürecek.

135 dakika sürecek olan sınava başvurular, 10 - 18 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM duyurdu: 2021 EUS ve STS Eczacılık başvuruları için bugün son gün! 2021 EUS ve STS Eczacılık ücreti öde, başvurunu yap!

2021 EUS VE STS ECZACILIK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak  ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

2021 EUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 STS ECZACILIK BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM duyurdu: 2021 EUS ve STS Eczacılık başvuruları için bugün son gün! 2021 EUS ve STS Eczacılık ücreti öde, başvurunu yap!

EUS VE STS ECZACILIK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin paylaştığı bilgilere göre bu yıl her iki sınavın da başvuru ücreti 250 TL olarak belirlendi. Ödemeler ÖSYM'nin anlaşmalı bankaları üzerinden ve kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden yapılabilecek.

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