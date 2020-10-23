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ÖSYM duyurdu! Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler Türkçe programlara yerleşebilecek

ÖSYM, hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere Türkçe programlara kayıt imkanı sundu. Buna göre hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerden tercih alınacak. Başvurular 23 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM duyurdu! Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler Türkçe programlara yerleşebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan duyuruda, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilme işlemlerinin başladığı duyuruldu. 

BAŞVURULAR BAŞLADI: SON GÜN 2 KASIM

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmelerine rağmen, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin, başvurmaları halinde başka bir üniversitede veya kayıtlarının bulunduğu üniversitede, Türkçe öğretim yapılan programların birinci sınıflarına yerleştirilme işlemleri Başkanlığımızca yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri için başvurular, 23 Ekim 2020 - 02 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacaktır. 

Yerleştirme işlemine başvurmak isteyen adayların başvuru öncesinde Ek’te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM duyurdu! Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler Türkçe programlara yerleşebilecek

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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