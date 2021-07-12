ÖSYM duyurdu: YÖKDİL 2 başvurusu için bugün son gün! 2021 YÖKDİL 2 ücreti öde, başvurunu yap!

YÖKDİL sınavına başvurular bugün sona erecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan son dakika açıklamada ''2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) için 12 Temmuz (bugün) son başvuru günüdür. Bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sonra erecektir.'' denildi.

YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021-YÖKDİL/2 29 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek ve adaylara soruları çözmeleri için toplamda 3 saat (180 dakika) süre verilecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar, 2021-YÖKDİL/2 başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

YÖKDİL 2 BAŞVURU KILAVUZU

YÖKDİL 2 ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

YÖKDİL 2 başvuru ücreti 145 TL'dir. Adaylar başvuru ücretlerini aşağıda yer alan banka ve ya ATM'lere yatırabileceği gibi https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden de ödeme yapabilecek.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

YÖKDİL HES KODU NASIL ALINIR?

YÖKDİL 2 başvurularında HES kodu bilgisi istenecek. Bu sebeple adayların, başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekiyor.

HES kodunuzu nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ve ya aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÖSYM HES kodu nasıl alınır? HES kodu sınav başvurularında nasıl kullanılır 2021?

YÖKDİL 2 SINAV KONULARI

2021 YÖKDİL sınavında çıkacak konular şöyle;

-20 soru kelime, gramer, edat

-10 soru cloze test

-11 soru cümle tamamlama

-12 soru çeviri

-6 soru paragraf tamamlama

-6 soru ilgisiz cümleyi bulma

-5 x 3= 15 soru paragraf

2021 YÖKDİL Birinci Bölüm

Gramer bilgisinden oluşan birinci bölümde adaylar toplam 20 soru yanıtlayacaklar. Vocabulary (Kelime Bilgisi) kısmında adaylar 8 soruyu cevaplamaktadır. Bu soruların konuları ise şu şekildedir;

-Noun – İsim

-Verb – Fiil

-Adjective – Sıfat

-Adverbs – Zarf

-Phrasel Verb – Takım Fiil

20 sorunun 8’i bu konulardan oluşacakken, kalan 12 soruluk kısım ise zaman, bağlaç ve edattan oluşacaktır.

İkinci Bölüm

İkinci bölümde adaylara bir ya da iki tane paragraf yöneltilir. Bu paragraflarda ya 12 ya da 6 bir paragrafta 6 bir paragrafta olmak üzere iki ayrı şekilde boşluklar bulunur. Bu boşluklar doldurulurken anlamlı ve doğru bir biçimde doldurulmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Boşlukların doldurulması için kelimeler verilir ve adaydan bu kelimeleri doğru bir biçimde yerleştirmesi beklenir.

Üçüncü Bölüm

Bu bölümde 12 tane cümle bulunur ve bu cümlelerin akışına göre devamının getirilmesi ve doğru bir biçimde tamamlanması beklenir.

Dördüncü Bölüm

Bu bölümde adaydan 8 tane cümleyi çevirmesi beklenir. Bu 8 sorudan 4’ü adayın tercih ettiği dilden Türkçe ’ye diğer 4’ü ise Türkçe ’den adayın tercih etmiş olduğu dile çevrilir.

Beşinci Bölüm

Bu bölümde adaya 18 tane soru yöneltilmektedir. 6 tane paragraf verilir bu paragraflar, üç ana gruptan seçmiş olduğunuz gruba göre seçilir. Genellikle akademik kelime bilgisi istenen bu bölümde paragraflar; makalelerden, tezlerden alınır. Her paragraf ile ilgili 3 soru sorulur ve adaydan toplamda 18 soruyu cevaplaması beklenir.

Altıncı Bölüm

Bu bölümde adaya 5 paragraf yöneltilir ve bu paragrafların tamamlanması beklenir. Doğru ve anlamlı bir şekilde paragrafların sonunun gelmesi önemlidir.

Yedinci Bölüm

Bu bölümde 5 tane soru bulunmaktadır. Bu 5 soru 5 paragraf şeklindedir. Paragraflarda bulunan anlamsız cümlenin bulunması hedeflenmektedir.