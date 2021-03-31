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  3. ÖSYM ile KPSS-2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM ile KPSS-2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı!

16 - 23 Mart 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM ile KPSS-2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM, KPSS-2021/4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

KPSS-2021/4 YERLEŞTİRME SONUÇLAR

KPSS-2021/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS-2021/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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