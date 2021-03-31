ÖSYM ile KPSS-2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı!
16 - 23 Mart 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM, KPSS-2021/4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.
KPSS-2021/4 YERLEŞTİRME SONUÇLAR
KPSS-2021/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2021/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)