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ÖSYM İSG sınav sonuçları açıklandı mı 2021? İSG sınav sonucu sorgulama ekranı

ÖSYM Başkanı Halis Aydemir, adaylar için İSG sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Haberimizde "ÖSYM İSG sınav sonuçları açıklandı mı 2021? İSG sınav sonucu sorgulama ekranı" soru ve konu başlıklarının yanıtlarına yer verdik.

ÖSYM İSG sınav sonuçları açıklandı mı 2021? İSG sınav sonucu sorgulama ekranı

 

2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sınavına giren adaylar "ÖSYM İSG sınav sonuçları açıklandı mı 2021? İSG sınav sonucu sorgulama ekranı" soru ve konu başlıklarına göz atıyor. Haberimizde merak edilen İSG sınavına ilişkin tüm detaylara yer verdik. ÖSYM Başkanı Halis Aydemir'in konu hakkında açıklamasına da haberin devamında ulaşabilirsiniz.

ÖSYM İSG sınav sonuçları açıklandı mı 2021? İSG sınav sonucu sorgulama ekranı

ÖSYM İSG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021? İSG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖSYM Başkanı Halis Aydemir, 12 Aralık tarihinde gerçekleşen sınavın sonucuna ilişkin resmi Twitter hesabından duyuru yayımladı. O duyurudda; "Değerli adaylarımız, 12 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-İSG/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleri yer aldı.

İSG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM İSG sınav sonuçları açıklandı mı 2021? İSG sınav sonucu sorgulama ekranı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONTROLÖRÜ MAAŞI NE KADAR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü maaşı ortalama aylık 7.500- TL’dir. En düşük İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

ÖSYM İSG sınav sonuçları açıklandı mı 2021? İSG sınav sonucu sorgulama ekranı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI SAHA ELEMANI MAAŞI NE KADAR?

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı maaşı ortalama aylık 6.750 - TL’dir. En düşük İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI SAHA ELEMANI NE İŞ YAPAR?

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı ,işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyon hizmet alanları ile ilgili dosya hazırlamak
b)    Kurumsal İş Sağlığı ve Güvenliği organizasyon dosyası hazırlamak
c)    İş Sağlığı ve Güvenliği Gündemini takip etmek
d)    İş Sağlığı ve Güvenliği Sunumu oluşturmak
e)    Fiziksel  Kimyasal  Biyolojik  Psikososyal Risk Etmenleri çalışmaları yapmak,
f)    Kaynak işleri, elektrikle çalışmalar, kaldırma araçları, motorlu araçlar, el aletlerinde bakım - onarım işleri ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yürütmek.
g)    Yetişkin eğitimi, işyerinde sağlık güvenlik eğitimi ve iletişim faaliyetlerini yürütmek,
h)    Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde  Yüksekte Çalışmalarda  İnşaat İşyerlerinde  Maden İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

ÖSYM İSG sınav sonuçları açıklandı mı 2021? İSG sınav sonucu sorgulama ekranı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONTROLÖRÜ NE İŞ YAPAR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)    Kanun ve tüzükleri yerine getirmek,
b)    Daha yüksek düzeylerde karar almayı gerektiren önemli veya istisnai hallerde idarecinin direktifini alarak detaylı yürütme işinde ortaya çıkan konular hakkında kararlar almak,
c)    Polis, cezaevi, kamu yardımı, yangından korunma, teftiş, tayin ve tedbirleri, istihdam, sakatlık tazminatı, personel ve organizasyon gibi büro hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
d)    Ülkeye iltica eden yabancıların kaydı ve pasaportlarının basılması gibi hazırlıkları yönetmek,
e)    Çeşitli sorunlar, daire programları, idari sorunlar ve diğer meseleler hakkında ihtiyaç duyulan bilgi ve tavsiyeyi sorumlu idareci için mukayeseli analizini yaparak rapor hazırlamak,
f)    Diğer icrai memurlara veya alt kademedeki memurlara nezaret edebilir,
g)    Yaptığı memuriyete veya yaptığı görevlere göre ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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