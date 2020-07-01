ÖSYM şifresi alma nasıl yapılır?ÖSYM şifresini unutanlar ne yapmalı?

Ölçe Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) sınavlarına girenler ve ya girmek isteyenler başvuru işlemleri, sonuç öğrenme işlemleri için Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapmadan istedikleri işlemleri yapamazlar. Bu nedenle ÖSYM tarafından adaylara verilen şifre çok önemlidir. Peki ÖSYM şifresi nasıl alınır? Şifreyi unutanlar hangi yolu izlemeli? Güvenlik sorusunu üst üste yanlış girenler ne yapmalı? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak veriliyor.

Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından güvenlik açısından bizzat değiştirilir. Bu şifreler geriye dönüşümsüz olarak ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir.

Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav sonuçları ve yerleştirme bilgilerini edinme işlemlerini yapabilirler.

Şifre, adayın hem ilgili sınavın bütün aşamalarında, hem de sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır.

ÖSYM ŞİFRESİNİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

Şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

ŞİFRE YENİLEME LİNKİ

GÜVENLİK SORUSUNU HATALI GİRENLER NE YAPMALI ?

Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ekte yer alan ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Nüfus cüzdanında adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.