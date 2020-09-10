ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınavlarda görev almak isteyen görevlilerden HES kodu isteneceğinin bilgisini paylaştı. Aygün, HES kodu olmayan görevlilerin sınavda görev alma talepleri kabul edilmeyeceğinin altını çizdi.

Başkan Aygün, ''HES kodlarından sınav görevlilerinin Kovid-19 durumlarını takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığı verilerinde Kovid-19 durumu riskli görünenlerin görevlerini iptal ederek yerlerine yeni görevliler atıyoruz.'' dedi.

Şimdiye kadar gerçekleştirilen sınavlarda görev alan tüm sınav görevlilerinin HES kodları Başkanlık tarafından Sağlık Bakanlığından alındığını hatırlatan Aygün, bundan sonra HES kodu bilgisini, adaylarda olduğu gibi sınav görevlilerinden de isteneceğini bildirdi.

UYARILARDA BULUNDU

Prof. Dr. Halis Aygün, ''Görevlilerimizin sınav görevi talebi için sisteme giriş yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları ve HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.'' uyarısı yaptı.

HES KODU KAYDI NASIL YAPILIR?

Görevliler, edindikleri HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını, ÖSYM Görevli İşlemleri Sisteminde (GİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklar.

HES kodunun nasıl edinileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi, Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.