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  3. ÖSYM'den bir yenilik daha! Sınav başvurularında fotoğraf güncellemesi dijital ortama taşındı

ÖSYM'den bir yenilik daha! Sınav başvurularında fotoğraf güncellemesi dijital ortama taşındı

ÖSYM, adayların işlemlerini kolaylaştırmak adına yeni bir adım attıklarını duyurdu. Buna göre, artık adaylar ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden sistemdeki fotoğraflarını bireysel olarak istedikleri zaman güncelleyebilecekler.

ÖSYM'den bir yenilik daha! Sınav başvurularında fotoğraf güncellemesi dijital ortama taşındı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından Adaylarımızın fotoğraf güncellemesini dijital ortama taşıyoruz. paylaşımında bulunarak yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Yeni çalışmayla artık ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ndeki aday fotoğrafları TC kimlik kartındaki fotoğrafla güncellenebilecek. Adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı fotoğrafı, herhangi bir sınav başvurusuna bağlı olmaksızın adayların kendileri tarafından Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartındaki fotoğraflarıyla güncellenebilecek.

ÖSYM'den bir yenilik daha! Sınav başvurularında fotoğraf güncellemesi dijital ortama taşındı

ÖSYM BAŞVURU MERKEZİNE GİTMEYE GEREK KALMAYACAK

Adaylardan, sistemdeki fotoğrafını TC kimlik kartındaki fotoğrafıyla güncellemek isteyenlerin, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde (https://ais.osym.gov.tr) ve AİS Mobil uygulamasında yer alan "Profilim" menüsündeki "Fotoğraf Bilgilerim" ekranından "TC Kimlik Kartı Fotoğrafımı Kullan" butonuna tıklayarak sistemde mevcut fotoğrafını, TC kimlik kartındaki fotoğrafla güncelleyebileceklerini belirten Aygün, şunları kaydetti:

"Ayrıca, adayların ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacağı sınav başvurularında sistemdeki fotoğrafı, adayın varsa TC kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenecektir. Bu uygulama sayesinde, TC kimlik kartı edinen tüm adaylar, ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden sistemdeki fotoğraflarını bireysel olarak istedikleri zaman güncelleyebilecekler."

ÖSYM'den bir yenilik daha! Sınav başvurularında fotoğraf güncellemesi dijital ortama taşındı

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