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ÖSYM'den sınav merkezlerine ilişkin flaş açıklama

ÖSYM'den yapılan açıklamada YKS ve MSÜ'ye başvuranlardan, atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyenlerin değişiklik taleplerinin alınacağını belirtildi.

ÖSYM'den sınav merkezlerine ilişkin flaş açıklama

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuru ile sınav yerleri ile ilgili açıklama yapıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada YKS ve MSÜ'ye başvuranlardan, atandıkları sınav merkezinin bulunduğu şehirlerden başka şehirde ikamet etmek durumunda kalan ve bu sebeple sınav merkezi değişikliği yapmak isteyenlerin değişiklik taleplerinin alınacağı belirtildi.

ÖSYM'den sınav merkezlerine ilişkin flaş açıklama

ÖSYM'nin web sitesindeki duyuruda, YKS ve MSÜ'ye başvuran adayların atamalarının, ilgili sınava başvurularında birinci sırada tercih ettikleri sınav merkezlerine yapıldığı ifade edildi.

ÖSYM'den sınav merkezlerine ilişkin flaş açıklama

"TALEPLER ALINACAK"

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda , "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar, sınav merkezi değişiklik taleplerini dilekçe gibi yollarla daha önce ÖSYM'ye göndermiş olan adaylar dahil, sınav merkezi değişikliği taleplerini, değerlendirilmek üzere 29 Mayıs 09.00-23.59 saatleri arasında 'ais.osym.gov.tr' internet adresinden Başkanlığımıza iletebileceklerdir." bilgisi verildi.

ÖSYM'den sınav merkezlerine ilişkin flaş açıklama

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Gece Editörü

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