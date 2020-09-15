ÖSYM'den yeni bir yenilik! Artık Başvuru Merkezlerine gitmeye gerek yok

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün yeni bir yeniliği daha adaylarla paylaştı.

Aygün, '' Adaylarımızın işlemlerini kolaylaştırmak ve taleplerine çözüm üretmek için durmadan çalışıyoruz. Adaylarımız için önemli bir yeniliğimizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) e-Devlet'e taşındı. Artık adaylarımız ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabilecekler. Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. Adaylarımız Aday İşlemleri Sisteminde erişebilecekleri tüm seçeneklere e-Devlet şifreleri ile kayıt olarak erişebilecekler. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. '' açıklamasında bulundu.

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