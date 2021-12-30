Star TV Annemizi Saklarken 4. bölüm full, tek parça izle | Annemizi Saklarken son bölüm Youtube izleFırat Yılmaz Çakıroğlu'nun doğum günü ne zaman, ne zaman doğdu? Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?Kanal D Sadakatsiz 45. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm Youtube izleATV Kuruluş Osman 77. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izleAygün Aydın, Hakan Sabancı'nın yatak fotoğrafını paylaştı! "Hapislerden çıkamayacak gibi"Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Yeni Malatyaspor – Bandırmaspor maçı canlı izle | Yeni Malatyaspor – Bandırmaspor maçı A Spor canlı yayın izle linki2022 Orta Doğu Teknik Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 108410496Nagehan Alçı, Suriyeli kuyumcuyu aşağılayan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu: "Bardağı taşıran son damlaydı"Limbo ne demek, TDK'ya göre Limbo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İlayda Alişan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Sevgilisi var mı?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Otel odasında korkunç vahşet! Yabancı uyruklu kadın yüzü bantlanıp, el ve ayakları bağlanarak katledildi!

Otel odasında korkunç vahşet! Yabancı uyruklu kadın yüzü bantlanıp, el ve ayakları bağlanarak katledildi!

İstanbul Şişli'de bir otelde kan donduran bir kadın cinayeti meydana geldi. Tunuslu bir kadın, yüzü bantlı, el ve ayakları bağlı halde odasında ölü olarak bulundu. Gelen bilgilere göre kadının, otel odasında bir erkekle buluştuğu tespit edildi. Öte yandan polis, katil zanlısının yakalanması için arama çalışması başlattı.

Otel odasında korkunç vahşet! Yabancı uyruklu kadın yüzü bantlanıp, el ve ayakları bağlanarak katledildi!

Tüyler ürperten cinayet, dün sabah 11.30 sıralarında bir otelde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, otel görevlisi temizlik yapmak için otelin 5’inci katındaki odaya girdi.

Görevli odaya girdiğinde, kol ve ayakları bağlanmış, yüzü bantlanmış halde duran bir kadın gördü.

İhbar üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 112 personelince yapılan müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirlendi.

KOLLARI VE AYAKLARI BAĞLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Otel odasındaki cesedin Tunuslu Tariyam Aloui Ep Guitni’ye (31) ait olduğu tespit edildi. Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine, olay yeri inceleme ekipleri otele gelerek çalışma yaptı. Tunuslu kadının yüzünün büyük bir kısmı bantlanıp, kolları ve ayakları bağlanarak öldürüldüğünü tespit edildi.

Otel odasında korkunç vahşet! Yabancı uyruklu kadın yüzü bantlanıp, el ve ayakları bağlanarak katledildi!

ARKADAŞLARI ŞOK GEÇİRDİ

Mariyam Aloui Ep Guitni’nin ölüm haberini alan arkadaşları da olayın yaşandığı otele geldi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kadınlar, olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Öte yandan, Tunus uyruklu Mariyam Aloui Ep Guitni’nin olayın yaşandığı gece, biriyle kahve içeceğini söyleyerek arkadaşlarının yanından ayrıldığı, daha sonra da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ, ODADAN SON AYRILAN YABANCI UYRUKLU KİŞİ

Alınan bilgiye göre, Mariyam Aloui Ep Guitni saat 22.19’da olayın yaşandığı otele gelerek 5’inci kattaki odaya girdi. Tunuslu kadının girdiği odanın ise 17 yaşındaki yabancı uyruklu bir erkek tarafından tutulduğu ortaya çıktı. Yabancı uyruklu’nun 19.43’te otele geldiği, bir süre sonra otelden çıkıp 19.58’de içinde alkol olan poşetle tekrar otele giriş yaptığı belirlendi. Yabancı uyruklu şüpheli 23.36 sıralarında odadan çıkarak otelden ayrıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, ikilinin kaldığı odaya giren başka kimsenin olmadığını tespit etti. Kadının, yabancı uyruklu şahsın odadan ayrılmasının ardından ölü bulunmuş olması, cinayeti bu kişinin işlemiş olabileceği yönündeki ihtimali artırdı. Ekipler, eşkali ve kimliği belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Otel odasında korkunç vahşet! Yabancı uyruklu kadın yüzü bantlanıp, el ve ayakları bağlanarak katledildi!​​​​​​​

KADININ CESEDİ MORGA KALDIRILDI

Mariyam Aloui Ep Guitni’nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze  Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Otel odasında korkunç vahşet! Yabancı uyruklu kadın yüzü bantlanıp, el ve ayakları bağlanarak katledildi!​​​​​​​

"ELLERİ KOLLARI BAĞLI HALDE ÖLÜ BULUNMUŞ"

Olayın yaşandığı otelin yanında bulunan restoranda çalışan Osman Şenel, "Sabah erken saatlerde iş yerine geldik. Polis arkadaşların buraya geldiğini gördük. Galiba otelde cinayet işlenmiş. Sanırım bir kadın müşteri, elleri, kolları bağlı halde ölü bulunmuş. Biz görmedik ama içeridekilerin söylediği kadarıyla olay bu şekildeymiş. Şu an polisler inceleme yapıyor" dedi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT