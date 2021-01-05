Otelin küvetinde çırılçıplak halde ölü bulunan genç hostesin katillerini cinsel organındaki spermler ele verecek

Filipinler'in Makati kentinde Christine Angelica Dacera adlı genç kadın arkadaş grubuyla yılbaşı eğlencesi için otelde buluştu. Genç kadının arkadaşları bir süre sonra kendisine ulaşamayınca polislere ihbarda bulundu. Otel odasının küvetinde çıplak halde bulunan Christine'nin vücudunda çok sayıda kesik ve morluklar görüldü. Kutlamaya katılan 11 kişi hakkında, cinayet ve tecavüz suçlaması ile soruşturma açıldı.