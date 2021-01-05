Otelin küvetinde çırılçıplak halde ölü bulunan genç hostesin katillerini cinsel organındaki spermler ele verecek
Otelin küvetinde çırılçıplak halde ölü bulunan genç hostesin katillerini cinsel organındaki spermler ele verecek
Filipinler'de 23 yaşındaki hostes Christine Angelica Dacera, yılbaşını kutlamak için gittiği otel odasındaki küvette yarı baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti. Doktorlar hostesin cinsel organında spermlere rastladı. Tecavüze uğradığı düşünülen kadının neden öldüğü araştırılıyor.