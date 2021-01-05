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  3. Otelin küvetinde çırılçıplak halde ölü bulunan genç hostesin katillerini cinsel organındaki spermler ele verecek

Otelin küvetinde çırılçıplak halde ölü bulunan genç hostesin katillerini cinsel organındaki spermler ele verecek

Filipinler'de 23 yaşındaki hostes Christine Angelica Dacera, yılbaşını kutlamak için gittiği otel odasındaki küvette yarı baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti. Doktorlar hostesin cinsel organında spermlere rastladı. Tecavüze uğradığı düşünülen kadının neden öldüğü araştırılıyor.

Otelin küvetinde çırılçıplak halde ölü bulunan genç hostesin katillerini cinsel organındaki spermler ele verecek 1113

Filipinler'in Makati  kentinde  Christine Angelica Dacera adlı genç kadın arkadaş grubuyla yılbaşı eğlencesi için otelde buluştu. Genç kadının arkadaşları bir süre sonra kendisine ulaşamayınca polislere ihbarda bulundu. Otel odasının küvetinde çıplak halde bulunan Christine'nin vücudunda çok sayıda kesik ve morluklar görüldü. Kutlamaya katılan 11 kişi hakkında, cinayet ve tecavüz suçlaması ile soruşturma açıldı.