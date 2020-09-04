Ötenazi talebi Macron tarafından reddedilmişti! O hasta ölümünü canlı yayımlayacak

Fransa'da Alain Cocq adında bir hasta, kendisine 'öleceği kesinlikle bilinen bir hastanın, acısını dindirmek için kendi talebiyle yaşamına son verme' olarak bilinen yani Ötenazi uygulanmasını istedi. Bu talebi Emmanuel Macron'a iletildi ancak reddedildi.

Alain Cocq da artık yemek, içecek ve ilacı reddettiğini ve yaşamını sonlandırmaya karar verdiğini açıkladı. 57 yaşındaki hasta, Fransa'da kendisi gibi ölmesine izin verilmeyen hastalara dikkat çekmek amacıyla ölümünü de canlı yayımlayacak.

Nadir olarak görülen ve damar duvarlarının birbirine yapışmasına neden olan bir hastalıktan mustarip olan Cocq, bir haftadan daha az bir süre yaşayacağını inandığını, yarından itibaren ölümünü Facebook'ta canlı olarak yayımlayacağını söyledi.

''BÖYLELİKLE YASALARIN DEĞİŞECEĞİNİ UMUYORUM''

Cocq, mücadelesinin hatırlanacağını ve 'uzun vadede' yasaların değişimine yol açacağını umduğunu söyledi

57 yaşındaki Cocq, ‘huzur içinde ölmesini sağlayacak maddeyi alabilmek Macron'a yazmıştı ama Macron Fransa yasalarının ötanaziye izin vermediğini anlatan bir mektupla hastanın bu talebini geri çevirmişti.

Ağır durumunu, ölümcül hastalığa yakalanmış ancak kendi istekleri doğrultusunda ölmelerine izin verilmeyen hastaların durumuna dikkat çekmek için kullanan Cocq, Macron’un yanıtını Facebook sayfasında paylaştı:

''TALEBİNİZİ YERİNE GETİREMİYORUM''

“Yasaların üstünde olmadığım için talebinizi yerine getiremiyorum. Hiç kimseden yasalarımızın dışına çıkmasını isteyemem...Sizin isteğiniz, şu an ülkemizde izin verilmeyen ölmek için aktif yardım almak"

Macron el yazısıyla gönderdiği mektubun devamında, " Tüm duygularıma eyleminize saygı duyuyorum. Tüm kişisel desteğim ve derin saygımla" diye ekledi.

Konuya ilişkin AFP'ye açıklama yapan bir Elysee yetkilisi, Macron'un, 'Cocq'un engellilerin haklarına olan bağlığını selamlamak istediğini' söyledi.

Ülkede en çok tartışmaya neden olan vakalardan biri, 2008'de bir trafik kazasının ardından bitkisel yaşama mahkum olan Vincent Lambert'tı. Lambert, geçen yıl temmuzda doktorların yaşam desteği kestikten sonra hayatını kaybetmişti.

Lambert'in babası ile annesi, oğullarının hayatta tutmak için yasal olan her yolu denerken, eşi ile yeğeni ölmesine izin verilmesi gerektiğini savunuyordu.