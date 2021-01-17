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  3. Oto kurtarıcı yol bakım kamyonuna çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Oto kurtarıcı yol bakım kamyonuna çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Haliç Köprüsü’nde kontrolünü kaybeden oto çekici, İBB’nin yol bakım aracına çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Oto kurtarıcı yol bakım kamyonuna çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü Ankara yönünde seyir halinde olan 34 ZD 9174 plakalı oto kurtarıcı aracı, yol üzerindeki 34 TP 2096 plakalı yol bakım kamyonuna çarptı.

Çarpmanın ardından kamyon sürücüsü Samet Kaya yola savruldu. Oto kurtarıcı aracının şoförü ise araç içerisinde sıkıştı.

Oto kurtarıcı yol bakım kamyonuna çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede oto kurtarıcı aracının sürücüsünün kaza mahallinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Oto kurtarıcı yol bakım kamyonuna çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Samet Kaya ise ambulansla sevk edildiği Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oto kurtarıcı yol bakım kamyonuna çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Oto kurtarıcı aracının sürücüsünün cenazesi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından çıkartılarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyon ve oto kurtarıcı, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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