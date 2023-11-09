Otoban ve otoyol hız sınırı yeniden tespit edilecek, denetimler artırılacak

Otoban ve oto yollarda daha önce hız sınırı çalışmaları yapılmış yapılan değişikliklerle kazalarda önemli azalma meydana gelmişti. Kazaların daha da azaltılması için otoban ve otoyollarda hız sınırları yeniden tespit edilecek ve denetimler daha da çok artırılacak.

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Otoban ve otoyol hız sınırı yeniden tespit edilecek, denetimler artırılacak 1

Hükûmet, trafik kazalarında can kaybının azaltılması için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda kara yollarının fonksiyonlarına ve trafik hacmine göre yol sınıflandırma sistemi oluşturulacak ve bu sisteme dayalı olarak bütün kara yolu ağı için hız sınırları yeniden belirlenecek.

Kara yolu ağındaki altyapı ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi amacıyla 32 kaza kara noktası iyileştirilecek ve ayrıca 700 kilometre uzunluğunda sarsma bandı yapımı gerçekleştirilecek.

YENİ VERİ TABANI KURULACAK

Bir diğer çalışma da kara yollarına dair veri tabanları konusunda olacak. Kara yollarına ilişkin bilgi toplama, değerlendirme, analiz ve veri dağıtım faaliyetleri güçlendirilecek ve ortak veri tabanları kaza önlemeye yönelik çalışmalarda kullanılacak. Bu çerçevede, şehir içi cadde ve sokaklardaki kaza kara noktalarının tespitine yönelik analizler tamamlanacak.

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Otoban ve otoyol hız sınırı yeniden tespit edilecek, denetimler artırılacak
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