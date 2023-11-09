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Otoban ve otoyol hız sınırı yeniden tespit edilecek, denetimler artırılacak
Otoban ve oto yollarda daha önce hız sınırı çalışmaları yapılmış yapılan değişikliklerle kazalarda önemli azalma meydana gelmişti. Kazaların daha da azaltılması için otoban ve otoyollarda hız sınırları yeniden tespit edilecek ve denetimler daha da çok artırılacak.
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