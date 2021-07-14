Çocuğa cinsel istismarda bulunan sanık ilk duruşmada tahliye edildi6 yıllık ilişkisi biten Aras Bulut İynemli, Engin Öztürk ile tatile çıktı! Keyifsiz hali gözlerden kaçmadıSon dakika! THY Euroleague'de fikstür belli oldu!Son dakika | Kulüpler Birliğinin bildirisine TFF'den karşı cevapOumar Niasse Süper Lig'e geri dönüyor! Altay'dan hamle27. dönem Polislik sözlü mülakat ne zaman 2021? POMEM mülakatları hangi illerde yapılıyor 2021?28. dönem POMEM polis alımı ne zaman olur ? 28. dönem POMEM başvuru tarihi 2021: Kaç kişi alınacak?Aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı! Berk Atan - Selin Yağcıoğlu çiftinden ilk kare geldi!27. dönem POMEM sözlü mülakata kalan kişi sayısı | POMEM sözlü mülakat zor mu, kolay mı?2021 Polislik sözlü mülakat soruları| Sözlü mülakatta ne sorulur? 27 dönem POMEM mülakatlarında sorulan sorular
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Otobüs bilet fiyatları 2021 | Otobüs tavan bilet ücretleri ne kadar, kaç TL 2021?

Otobüs bilet fiyatları 2021 | Otobüs tavan bilet ücretleri ne kadar, kaç TL 2021?

Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, memleketlerine gitme telaşına girerken fırsatçıların otobüs bileti fiyatlarına fahiş ücretler istemesine karşı bakanlık tavan bilet uygulamasını başlattı. Peki Otobüs tavan bilet ücretleri ne kadar, kaç TL 2021? sorusuna yanıt arıyor. İşte Otobüs bilet fiyatları 2021...

Otobüs bilet fiyatları 2021 | Otobüs tavan bilet ücretleri ne kadar, kaç TL 2021?

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar otobüs bileti alma telaşına girdi. Özellikle otobüs bileti bulmakta zorlanan vatandaşlar bilet fiyatlarından da dert yakınıyordu. Fiyatların artış göstermesi ve farklılık göstermesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bilet fiyatlarına müdahale etti. Bunun üzerine  Otobüs tavan bilet ücretleri ne kadar, kaç TL 2021? sorusunun cevabını internet arama motorlarında araştırıyor. 

Otobüs bilet fiyatları 2021 | Otobüs tavan bilet ücretleri ne kadar 2021?

OTOBÜS BİLET FİYATLARI 2021 | OTOBÜS TAVAN BİLET ÜCRETLERİ NE KADAR 2021?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Resmi Gazete'de yer alan tebliğine göre 3 farklı tavan ücreti uygulanacak.

Yol mesafesi 101-115 kilometre arası: 84 TL 

Yol mesafesi 351-450 kilometre arası: 144 TL 

Yol mesafesi 651-700 kilometre arası: 174 TL

Otobüs bilet fiyatları 2021 | Otobüs tavan bilet ücretleri ne kadar 2021?

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT