Otobüs bilet fiyatları 2021 | Otobüs tavan bilet ücretleri ne kadar, kaç TL 2021?

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar otobüs bileti alma telaşına girdi. Özellikle otobüs bileti bulmakta zorlanan vatandaşlar bilet fiyatlarından da dert yakınıyordu. Fiyatların artış göstermesi ve farklılık göstermesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bilet fiyatlarına müdahale etti. Bunun üzerine Otobüs tavan bilet ücretleri ne kadar, kaç TL 2021? sorusunun cevabını internet arama motorlarında araştırıyor.

OTOBÜS BİLET FİYATLARI 2021 | OTOBÜS TAVAN BİLET ÜCRETLERİ NE KADAR 2021?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Resmi Gazete'de yer alan tebliğine göre 3 farklı tavan ücreti uygulanacak.

Yol mesafesi 101-115 kilometre arası: 84 TL

Yol mesafesi 351-450 kilometre arası: 144 TL

Yol mesafesi 651-700 kilometre arası: 174 TL