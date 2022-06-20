Otobüs bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara otobüs bilet fiyatları 2022

Zam haberleri, gündemi sık sık meşgul ediyor. Kısa süre açıklanan otobüs fiyatlarındaki güncelleme haberi de kısa sürede yayıldı. Haberin yayılması sonrası vatandaşlar tarafından tepki de gecikmedi. Kurban Bayramı öncesi, bir anda ciddi bir artış gözlemlenen biletler hakkında çoğu kişi öfkeli. Peki otobüs bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara otobüs bilet fiyatları ne kadar?

OTOBÜS BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Yakıt ücretlerinin artması sonrası, ulaşıma gelen zam da kaçınılmaz oldu. Pek çok kişi şehirler arası yolculuk için otobüs kullanıyor. Zamlar otobüs bileti fiyatlarına da yansıyınca vatandaş bayram öncesi hayal kırıklığı yaşadı.

Neredeyse günlük olarak değişen bilet fiyatları, 750 TL'ye kadar çıktı. Fiyatları görünce neye uğradığını şaşıran vatandaş, bayram öncesi gelen bu artıştan dolayı mağduriyetini dile getirdi.

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA OTOBÜS BİLET FİYATLARI 2022

Firmalar tarafından ücretlendirmenin, 1,5 ile 2 saat arasında değişen mesafeler için 120 TL, 20 saat ve üzeri yolculuklar için ise 650 TL ile 750 TL arasında olduğu duyuruldu. Buna göre bazı şehirler için ortalama otobüs bileti fiyatları şu şekilde:

İstanbul - Trabzon 620₺

İstanbul - Diyarbakır 600₺

İstanbul - Sivas 550₺

İstanbul - İzmir 500₺

İstanbul - Antalya 490₺

İstanbul - Ankara 350₺