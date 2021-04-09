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  3. Otobüs durağında maganda kurşunu, O anda yolcunun olmaması can kaybını önledi

Otobüs durağında maganda kurşunu, O anda yolcunun olmaması can kaybını önledi

Çorum'da magandalar av tüfeği ile çevreye ateş etti. Alınan bilgiye göre belediye otobüs durağının camlarını kırıldı. O sırada durakta bekleyen yolcu olmaması ise faciayı önledi.

Otobüs durağında maganda kurşunu, O anda yolcunun olmaması can kaybını önledi

Çorum'da av tüfeği ile ateş edilen belediye otobüs durağının camlarını kırıldı. Buharaevler Mahallesi Kamışlı evlerde bulunan otobüs durağının camları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hedef alınarak kırıldı. Otobüs durağına yapılan çirkin saldırı sonucunda hem vatandaşların olumsuz etkilediğini hem de kamu malının zarar gördüğünü belirten mahalle sakinleri, sorumluların bir an önce yakalanmasını istediler.

MAGANDALARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan ilk incelemeler sonucunda, kurşunlama nedeniyle zarar gören otobüs durağını bu hale getiren kişi ya da kişilerin bulunması için güvenlik kuvvetleri tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Otobüs durağında maganda kurşunu, O anda yolcunun olmaması can kaybını önledi

Otobüs durağında maganda kurşunu, O anda yolcunun olmaması can kaybını önledi

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