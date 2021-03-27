Otobüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Son dakika haberi... Zonguldak'tan İstanbul'a giden Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobil ile çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

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Son dakika haberi...Akçakoca-Karasu bağlantı yolunda meydana gelen olayda, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada il belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gülistan Başköy Eğitim Editörü düzce