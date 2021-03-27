Ege Kabalak kimdir? Karamanda kaybolan genç bulundu mu?Unicorn şirket ne demek? Unicorn şirketler listesiÇılgın sayısal loto sonuçları 27 Mart 2021 Cumartesi | Sonuç sorgulama ekranı Kovid-19 denetiminde vatandaşla girdiği diyalog tartışma konusu olmuştu! Çerkezköy Kaymakamı Abban'a soruşturmaSümer Ezgü'nün eşi kimdir? Gülay Ezgü nereli, kaç yaşında?Hakan Mengüç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği nedir?Sümer Ezgü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları nelerdir?Orhan Hakalmaz eşi kimdir? Özlem Hakalmaz nereli, kaç yaşında?Orhan Hakalmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?Melihat Gülses'in eşi kimdir? Necip Gülses kaç yaşında, nereli?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Otobüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Otobüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Son dakika haberi... Zonguldak'tan İstanbul'a giden Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobil ile çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Otobüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Son dakika haberi...Akçakoca-Karasu bağlantı yolunda meydana gelen olayda, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Feci kazada il belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Otobüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Otobüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT