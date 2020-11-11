İçişleri Bakanlığı, 30 Eylül günü 81 ilin valiliklerine "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" konulu genelge göndermişti. Genelge kapsamında şehir içi toplu taşıma araçlarına binişlerde kullanılan kişisel ulaşım kartlarının HES kodu ile entegrasyonlarının sağlanması istenmişti. Bu entegrasyonu yapmayanların ulaşım araçları kullanmasına izin verilmeyeceği belirtilmişti. Ulaşım kartlarının HES kodu ile entegrasyonun yapmak isteyenler Otobüs kartına Hes kodu nasıl yüklenir, eklenir, girilir? Otobüs kartına HES kodu yükleme konularını araştırıyorlar. İşte detaylar...

OTOBÜS KARTINA HES KODU YÜKLEME |OTOBÜS KARTINA HES KODU NASIL YÜKLENİR, EKLENİR, GİRİLİR?

Otobüs kartınıza HES kodu bilginizi yüklemek için ilk olarak E-devlet veya mobil cihazınızda bulunan Hayata Eve Sığar uygulamasından HES kodu edinmeniz gerekiyor.

E- devlet üzerinden HES kodu almak için linke tıklayınız.

Hayata Eve Sığar uygulamasını Android ve İOS indirmek cihazlarınıza indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

İOS cihazınıza Hayata Eve Sığar uygulamasını indirmek için tıklayınız.

Android cihazınıza Hayata Eve Sığar uygulamasını indirmek için tıklayınız.

Otobüs kartınıza HES kodunuzu yüklemek için önünüze çıkan forumda HES kodu kısmına E-devlet veya Hayata Eve Sığar uygulamasından aldığınız HES kodunu giriniz.

- Daha sonra T.C. kimlik veya pasaport numaranızı belirtilen alana girin.

- Akabinde ise Ulaşım kartı /Bilet No. / Kredi Kartı No. giriniz.

- Son olarak "KVKK Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı okudum, anladım ve kabul ediyorum." seçeneğini işaretleyin ve tanımlayın seçeneğine tıklayınız. İşleminiz tamamlanacaktır.

Bu işlemlerde sorun yaşamamak için bilgileri doğru girmeye dikkat ediniz.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek,