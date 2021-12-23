Otobüs şoförü yolcuya bıçak çekti! İETT otobüsünde panik anları

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde İETT otobüsü şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı yolcunun üstüne yürüyüp bıçak çekti.

34 JK 1228 plakalı İETT otobüsünün şoförünün skandal davranışı o an orada bulunan başka bir yolcu tarafından cep telefonunu kamerasına kaydedildi.

DİĞER YOLCULAR TEPKİ GÖSTERİNCE YERİNE GEÇİP ORADAN UZAKLAŞTI

Diğer yolcuların tepkisi üzerine yerine geçen şoför, aracını kullanarak uzaklaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü infial yarattı.

İşte o görüntü: