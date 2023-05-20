Otobüs şoföründen alkışlanacak hareket

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark şöförü Serkan Timur, seyir halindeyken duvarda mahsur kalan kediyi gördü, hemen aracını durdurdu ve yardıma koştu. Şöför duvarın üstünde mahsur kalan kediyi aracın üzerine çıkarak kurtardı, sosyal medya hesaplarında video ''iyilik kazanacak'' notuyla paylaşıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark şoförü olan Serkan Timur, otobüsle seyir halindeyken İzmit Şirintepe alt geçidi duvarında mahsur kalan kediyi gördü, hemen aracından indi ve harekete geçti. Çevredeki diğer vatandaşların yardımıyla aracın üstüne çıkan Timur, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtararak güvenli bir bölgeye bıraktı. Vatandaşların büyük takdirini toplayan Timur'un görüntülerini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ''iyilik kazanacak'' notuyla paylaştı.