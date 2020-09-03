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Otogaza zam mı geliyor

Otogazda gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde zam beklentisi. Litre satış fiyatına 13 kuruş zam yapılacağı ön görülüyor. Fiyat artışının ardından benzinin de litre satış fiyatında artış olacağı bekleniyor.

Otogaza zam mı geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 13 kuruşluk zam yapılması bekleniyor. Otogazdaki zam ile birlikte benzinin de litre satış fiyatında değişiklik olacağı tahmin ediliyor. 
Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 3,95 liradan 4,08 liraya, Ankara'da 4,06 liradan 4,19 liraya, İzmir'de ise 4,10 liradan 4,23 liraya yükselmesi bekleniyor.

Otogaza zam mı geliyor

FİYATLAR NASIL HESAPLANIR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Yapılan hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca belirlenen fiyatlar, rekabet ve serbest piyasalar nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



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