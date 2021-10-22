Otomobil fiyatlarında düşüş hayal oldu! Faiz indirimi fiyatları artıracak!

Merkez Bankası'nın beklenenden daha fazla faiz indiriminde bulunması birçok piyasayı yakından etkileyecek. Politika faizinin 200 baz puan inerek yüzde 16'ya çekilmesinin ardından Dolar ve Euro'da ciddi bir artış görüldü. Türkiye'de satılan tüm otomobillerin fiyatlarının önce Euro kuru, sonrasında ise ÖTV ve KDV ile şekillenmesinden dolayı bu artışlar otomobil piyasasını yakından ilgilendiriyor. Ağustos ayında değişime uğrayan ÖTV matrahları ile vergi dilimi sınırında kalan otomobilleri ise büyük bir tehlike bekliyor. 60 bin TL'lik zam riski kapıda.

SINIRDAKİ ARAÇLARIN FİYATI UÇABİLİR

Sınırda kalan araçlara yapılan en ufak bir zam, vergi dilimlerinde değişimlere yol açıyor. Bu değişimler de kimi modellerde fiyatların 60 bin TL'ye kadar artmasına neden oluyor. Eylül ayında Türkiye'de en çok satılan ilk 5 modeldeki fiyatlar üzerinden bakıldığında Fiat Egea'nın Cross versiyonunun 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel fiyatı 261 bin 900 TL olarak açıklanıyor.

3 BİN LİRALIK ARTIŞ 60 BİN LİRA OLARAK YANSIYOR

Söz konusu otomobil mevcut fiyatı ile yüzde 50'lik ÖTV diliminde yer alıyor ancak vergisiz fiyatı 148 bin TL olan Egea'nın bu versiyonunun fiyatında Euro'nun arması nedeniyle 3 bin TL yükseliş olur ve vergisiz fiyatı 150 bin TL'yi geçerse, bu otomobilin vergi oranı yüzde 80'lik dilime girmiş olur. Bu kapsamda aracın satış fiyatı ise 321 bin TL'ye yükselmiş olacak.

1 HAFTADIR FİYATLAR GÜNCELLENİYOR

Eylül ayında en çok satan 5 model arasına 2 otomobili ile giren Renault Grubu'nun fiyatları şimdiden güncellenmeye başladı. Hatta, hem Fransız markanın hem de bünyesinde faaliyet gösteren Dacia'nın internet sitesindeki fiyatlar geçtiğimiz Cuma gününden beri güncellendiği görüldü.

Üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen yeni fiyatları hala internet sitesinden yayınlamayan Renault'un bu tutumu, dünkü faiz kararı sonrası Euro'da yaşanan yeni hareketlilik kapsamında bir kez daha fiyat artışına gidildiği şeklinde ifade edildi.