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  3. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba oğul canından oldu!

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba oğul canından oldu!

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan baba ve oğul feci şekilde can verdi. O sırada radar uygulaması için yolda duran polis memuru da kazadan yaralı kurtuldu.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba oğul canından oldu!

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 34 yaşındaki B.Ç'nin sürücü koltuğunda oturduğu Avusturya plakalı otomobil, 42 yaşındaki Murat Uzan'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.

Hızını alamayan otomobil ardından  radar uygulaması için yolda bekleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emrah Altınsoy'a da çarptı.

MOTOSİKLETTEKİLER KURTULAMADI 

Korkunç kazada, motosiklet sürücüsü Uzan olay yerinde öldü. Uzan'ın arkasında oturan 19 yaşındaki Burkay Kurt da ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan yaralılardan 19 yaşındaki genç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba oğul canından oldu!

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ VE POLİS YARALI KURTULDU

Kazadan yaralı kurtulan B.Ç. ve Altınsoy'un sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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