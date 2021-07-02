Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba oğul canından oldu! Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan baba ve oğul feci şekilde can verdi. O sırada radar uygulaması için yolda duran polis memuru da kazadan yaralı kurtuldu.

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Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 34 yaşındaki B.Ç'nin sürücü koltuğunda oturduğu Avusturya plakalı otomobil, 42 yaşındaki Murat Uzan'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Hızını alamayan otomobil ardından radar uygulaması için yolda bekleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emrah Altınsoy'a da çarptı. MOTOSİKLETTEKİLER KURTULAMADI Korkunç kazada, motosiklet sürücüsü Uzan olay yerinde öldü. Uzan'ın arkasında oturan 19 yaşındaki Burkay Kurt da ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan yaralılardan 19 yaşındaki genç müdahaleye rağmen kurtarılamadı. OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ VE POLİS YARALI KURTULDU Kazadan yaralı kurtulan B.Ç. ve Altınsoy'un sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. Gülistan Başköy Eğitim Editörü samsun