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Otomobil metrobüs durağına daldı: 6 kişi yaralandı

İstanbul Sefaköy D-100 karayolunda, gece saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Bir araç, metrobüs durağında bekleyen vatandaşa çarptı. Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında yaşanan kazada 6 kişi yaralandı. Metrobüs durağına giren otobüs şoförü aracını bırakıp olay yerini terk etti.

Otomobil metrobüs durağına daldı: 6 kişi yaralandı

İstanbul Sefaköy D-100 karayolunda aşırı hızla gelen bir araç, metrobüs durağına girerek, durakta bekleyen bir vatandaşa çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken otomobilin şoförü aracını bırakıp olay yerini terk etti.

Otomobil metrobüs durağına daldı: 6 kişi yaralandı
ŞOFÖR ARACINI BIRAKIP KAÇTI

D-100 karayolu üzerinde, Avcılar istikametine giden otomobil, Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağına girdi. Aşırı hızlı otomobil, metrobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı.

Otomobil metrobüs durağına daldı: 6 kişi yaralandı
Kazada 6 kişi yaralanırken yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin şoförünün ise aracını bırakıp olay yerini terk ettiği öğrenildi.

Otomobil metrobüs durağına daldı: 6 kişi yaralandı

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