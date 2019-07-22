Otomobil metrobüs durağına daldı: 6 kişi yaralandı İstanbul Sefaköy D-100 karayolunda, gece saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Bir araç, metrobüs durağında bekleyen vatandaşa çarptı. Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında yaşanan kazada 6 kişi yaralandı. Metrobüs durağına giren otobüs şoförü aracını bırakıp olay yerini terk etti.

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İstanbul Sefaköy D-100 karayolunda aşırı hızla gelen bir araç, metrobüs durağına girerek, durakta bekleyen bir vatandaşa çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken otomobilin şoförü aracını bırakıp olay yerini terk etti.

ŞOFÖR ARACINI BIRAKIP KAÇTI D-100 karayolu üzerinde, Avcılar istikametine giden otomobil, Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağına girdi. Aşırı hızlı otomobil, metrobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı.

Kazada 6 kişi yaralanırken yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin şoförünün ise aracını bırakıp olay yerini terk ettiği öğrenildi. Etiketler : metrobüs, metrobüs kaza



