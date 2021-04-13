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  3. Otomobil yol kenarındaki çukura düştü: 2 kişi yaralandı

Otomobil yol kenarındaki çukura düştü: 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yol kenarına kazılan çukura düşen otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı.

Otomobil yol kenarındaki çukura düştü: 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Azaplı köyünden Gölbaşı ilçesine gelmekte olan Cemal Çalhan idaresindeki 02 AAB 342 plakalı Hundai marka otomobil sürücüsü karayoluna kazılan çukura düşerek şarampole savruldu. Yaşanan kazada otomobilde bulunan Mikdat Çalhan ile Hatice Çalhan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otomobil yol kenarındaki çukura düştü: 2 kişi yaralandı

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