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  3. 53 yaşındaki Naci Temel, otomobilin çarpmasıyla köprüden aşağı düştü!

53 yaşındaki Naci Temel, otomobilin çarpmasıyla köprüden aşağı düştü!

Alınan bilgiye göre; Lüleburgaz ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana gelen olayda köprü üzerinde yaya olarak yürüyen 53 yaşındaki Naci Temel'e bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Temel, köprüden aşağı düştü.

53 yaşındaki Naci Temel, otomobilin çarpmasıyla köprüden aşağı düştü!

Kırklareli'nde otomobilin çarptığı kişi köprüden düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Lüleburgaz ilçesi Dere Mahallesi'nde bulunan köprü üzerinde yaya olarak yürüyen Naci Temel'e (53) bir otomobil çarptı. Çarpma sonucu dengesini kaybeden Temel, köprüden 5 metre aşağı düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Temel, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

53 yaşındaki Naci Temel otomobilin çarpmasıyla köprüden aşağı düştü

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