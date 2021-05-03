Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7231.04

Meslek Adı : Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu : Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Otomotiv Ön Düzen ve Balans Ayarcısı, binek, hafif ve ağır hizmet tipi araçların tekerleklerinin balans, tekerleklerin araca bağlantısını sağlayan donanımların, arıza tespiti, onarım, parça değişimi ve ayar işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otomotiv Ön Düzen ve Balans Ayarcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Aracın görsel kontrolünü yapmak , arızalı parçaları tespit etmek, onarım şekline karar vermek,

b) Lastik havalarını kontrol etmek, salgı sıfırlaması yapmak, kamber ve kaster ölçümü ve ayarlarını yapmak,

c) Aracın sağ ve sol dönüş turlarını ayarlamak, arka tekerlek ayarlarını yapmak, direksiyon ortalama ve toe ayarı yapmak,

d) Rot, rotil ayar ve tespit civatalarını sıkmak,

e) Sabit ve seyyar balans ayarı yapmak, jantlardaki bozuklukları tespit etmek,

f) Lastiklerdeki hataları tespit etmek,

g) Balans ağırlıklıklarını takmak, deneme sürüşü yapmak,

h) Far ayar işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Peyzaj Uygulama Ve Süs Bitkileri Teknikeri mesleği için “3142.25” kod olarak kullanılır iken Farmasötik Biyoteknoloji Öğretim Üyesi mesleği için “2310.70” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı Meslek Kodu “7231.04” olarak belirlenmiştir.

