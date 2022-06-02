Otoyol hız sınırı 2022 | Otoyollarda hız sınır kaç km? İşte İçişleri Bakanlığı yeni otoyol hız sınırları

Uzun süredir gündemde olan otoyollardaki hız sınırının artırılması için ilk adım atıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 ile gönderilen yazıya göre otoyollarda hız sınırı artırıldı. Bu kapsamda yolların standardına göre yeni hız sınırı belirlenmiş olurken Otoyol hız sınırı 2022 ve İçişleri Bakanlığı yeni otoyol hız sınırları belli oldu. Böylece "Otoyollarda hız sınır kaç km?" sorusunun yanıtı haberimizde...

OTOYOL HIZ SINIRI 2022 | OTOYOLLARDA HIZ SINIR KAÇ KM?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıya göre otoyollardaki hız sınırı, yolun standardına bağlı olarak artırıldı.

Buna göre 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak hız sınırı şöyle oldu:

Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarındaki hız sınırı 120 km/s'den 130 km/s olacak şekilde yeniden belirlendi. Böylece 10 km/s artış sağlanmış oldu.

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı ise 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarıldı.

Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırının 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek.

1 Temmuz’da başlayacak uygulama çerçevesinde otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YENİ OTOYOL HIZ SINIRLARI

Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri): 130 km/ s

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyolları: 140 km/s

Yapımı süren ve projelendirilecek otoyolların hız sınırı ise 140 km/s olarak belirlendi.

Not: Yeni hız sınırları 1 Temmuz 2022 Cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek.

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