Ott Nomm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ott Nomm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ott Nomm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ott Nomm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ott Nomm 23 Ekim 2004 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Ott Nõmm şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ott Nomm Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ott Nomm'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ott Nomm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ott Nomm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ott Nomm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ott Nomm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Pärnu Vaprus

Ott Nomm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ott Nomm şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ott Nomm Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

PJK (2016-2017), Pärnu SK Kalev (2018-2019), Pärnu JK Vaprus (2020)

Estonya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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