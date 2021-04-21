ÖTV indirimi için tarih belli mi, ne zaman olacak 2021? ÖTV indirimi olacak mı?

Türkiye'de otomobil piyasasında yaşanan yüksek fiyat artışları araç alımlarının sayısını azaltırken Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi olup olmayacağı merak konusu oldu. Bunun nedeni geçtiğimiz yıllarda yapılan ÖTV indiriminin yapılmasıydı. Gelişmeler ve tüm detaylar haberimizde...

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi olup olmayacağına ilişkin olarak geçtiğimiz yılın Haziran ayında değerlendirmelerde bulunmuş, ÖTV indirimi beklemediklerini kaydetmişti.

Ayrıca hükümetin ÖTV indirimi ile ilgili bazı çalışmalar yaptığı iddia ediliyor. Habertürk'te yer alan habere göre iki formül üzerinde duruluyor. Bunlardan ilk olarak araba satın almak isteyen kişilere araçlarını belirli süre satmama taahhüdü vermeleri halinde kademeli ÖTV indirimi imkanı sunacak. Örneğin 5 sene aracını satmayacağını beyan eden kişiye daha fazla ÖTV indirimi yapılırken, 2 sene satmama sözü veren vatandaşa daha az ÖTV indirimi yapılacak

Sahşuvaroğlu," Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz yetkili satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki “ÖTV indirimi” beklemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan 2018 yılında ÖTV indirimleriyle sıfır kilometre otomobil satışları yüzde 300 artış göstermişti ve piyasalarda ciddi bir hareketlenme yaşanmıştı. Ancak koronavirüs pandemisi sonrası satışlar da ciddi düşüşler yaşandı.

ÖTV İNDİRİMİ İÇİN TARİH BELLİ Mİ, NE ZAMAN OLACAK 2021?

2021 yılında ÖTV indirimi için herhangi tarih bulunmuyor. Resmi Gazete'de bu konuya ilişkin bir karar yer almazken ÖTV indiriminin uygulanması bekleniyor. ÖTV indirimi olursa araç satışlarında, mobilya ve beyaz eşya satışlarında alım gücünün artması ile piyasaların hareketlenmesi bekleniyor.

ÖTV indirimi için bir tarih bulunmuyor.