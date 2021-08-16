ÖTV matrah oranındaki değişim sonrası güncel otomobil fiyatları belli oldu! İşte indirim yaşanan marka ve modeller Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete ile ÖTV matrah oranında yaşanacak değişim duyurulmuştu. Bu değişim ile birlikte bazı otomobil modellerinde indirim yaşanması bekleniyordu. O indirimleri sizler için derledik. İşte marka ve modellerdeki indirime göre yeni otomobil fiyatları...

1 13