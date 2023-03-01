Owen Evans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owen Evans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Owen Evans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Owen Evans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Owen Evans 28 Kasım 1996 tarihinde Newport şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Owen Rhys Owens şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Owen Evans Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Management Agency yapmaktadır. Owen Evans, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Owen Evans'nin FC Walsall ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Owen Evans Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/owen_evans_/

Owen Evans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Owen Evans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Owen Evans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Owen Evans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Wigan U18

1 Temmuz 2015 yılında Wigan U21

12 Şubat 2016 yılında Witton Albion

12 Mart 2016 yılında Wigan U21

1 Temmuz 2016 yılında Rhyl

1 Ocak 2017 yılında Wigan U21

30 Mart 2017 yılında NF United

31 Mayıs 2017 yılında Wigan U21

1 Temmuz 2017 yılında Wigan

3 Ocak 2018 yılında Sutton Utd

31 Mayıs 2018 yılında Wigan

25 Temmuz 2019 yılında Macclesfield

8 Ocak 2020 yılında Wigan

9 Ocak 2020 yılında Cheltenham

30 Haziran 2020 yılında Wigan

1 Temmuz 2021 yılında Cheltenham

1 Temmuz 2022 yılında FC Walsall

Owen Evans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Owen Evans şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Owen Evans Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler U19 takımında 1 numaralı formasıyla 2 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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