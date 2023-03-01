Owen Gallacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owen Gallacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Owen Gallacher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Owen Gallacher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Owen Gallacher 6 Nisan 1999 tarihinde Newcastle upon Tyne şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İskoçya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Owen John Gallacher şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Owen Gallacher Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Owen Gallacher, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Owen Gallacher'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Owen Gallacher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Owen Gallacher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Newcastle U23
1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz
1 Eylül 2018 yılında Nottingham U21
10 Ocak 2020 yılında Harrogate Town
10 Şubat 2020 yılında Nottingham U21
11 Eylül 2020 yılında Burton Albion
1 Temmuz 2021 yılında Crawley Town
27 Ağustos 2022 yılında Gateshead
3 Ocak 2023 yılında Crawley Town
3 Şubat 2023 yılında Grimsby Town
Owen Gallacher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Owen Gallacher şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Newcastle City Juniors, Swallwell Swifts, Sunderland Academy, Ryton Blacks
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.