Owen Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owen Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Owen Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Owen Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Owen Gonzalez 20 Temmuz 2003 tarihinde Concepción del Oro şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Owen de Jesús González Ojeda şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Owen Gonzalez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Pachuca Premier futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca Premier takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Owen Gonzalez'nin CF Pachuca Premier ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Owen Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Owen Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında CF Pachuca U17
1 Ocak 2022 yılında CF Pachuca U20
1 Temmuz 2022 yılında Pachuca II
Owen Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Owen Gonzalez şuan CF Pachuca Premier takımında oynamakta ve 110 numaralı formayı giymektedir.
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