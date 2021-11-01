Oxford Languages İngilizce dilini temsil eden en önemli kurumlar arasında yer alıyor. Kurum 2021 yılının kelimesine de karar verdi. Bu bağlamda 'Oxford sözlüğü 2021 yılın kelimesi nedir? Vax ne demek? Vax kelimesinin anlamı ne?' sorularını haberimizde yanıtlıyoruz.

OXFORD SÖZLÜĞÜ 2021 YILIN KELİMESİ NEDİR?

Koronavirüs aşısı nedeniyle son zamanlarda sosyal medyada, halk arasında, yetkililerin yaptığı açıklamalarda ve geleneksel medyaya aşı kelimesi çokça kullanıldı. Aşı kelimesinin kısaltması olan 'wax' kelimesi de 2021'de yılın kelimesi oldu.

VAX NE DEMEK? VAX KELİMESİNİN ANLAMI NE?

Geçtiğimiz sene eski dönemlere kıyasla kullanımı iki kat artan aşı kelimesinin kısaltması olan ve 1980'lerde ortaya çıkan 'vax' kavramının Eylül 2021'de geçen yıla göre 72 kat daha fazla kullanıldığı tespit edildi. Bu kelimeyi kısa vurucu ve dikkat çekici olarak ifade eden Oxford Languages'in kıdemli editörü Fiona McPherson, bunun yanı sıra çok verimli bir kelime de olduğunu farklı kombinasyonlarla yeni kelimelerin oluşturulabildiğini söyledi.

Kurum geçtiğimiz yıllarda selfie ve post-truth (gerçek sonrası) kavramlarını yılın kelimesi olarak seçmişti. 'Vax' kelimesi bu kelimelerden çok daha fazla İngilizce diline kendini entegre etmeyi başardı.