Oxford’lu profesör açıkladı: "Kovid-19 aşısı Eylül ayında hazır olabilir"

Oxford Üniversitesi’nde aşı bilimi profesörü Sarah Gilbert, Kovid-19 hastalığına karşı geliştirilen aşının eylülde hazır olabileceğini söyledi.

The Times’a konuşan Gilbert, Kovid-19 aşısını kendi ekibinin geliştireceği konusunda “yüzde 80 emin” olduğunu belirtti.

Sky News’un haberine göre, Gilbert’ın araştırma ekibi şu ana kadar dünya genelinde 100 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse karşı yürütülen küresel aşı çalışmalarının bir parçası.

"HERHANGİ BİR AKSİLİK OLMAZSA AŞI SONBAHARDA ÇIKABİLİR"

Prof. Gilbert, insan deneklerle gerçekleştirilecek deneylerin iki hafta içinde başlayabileceğini ve aşıyı bir an önce elde edebilmek için haftanın 7 günü çalıştığını belirtti.

"Bu tip aşılarda yaptığımız diğer çalışmalara dayanarak aşının işe yarama şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu sadece sezgisel değil ve geçen her hafta bakmamız gereken daha fazla veri var. " diye konuşan Oxford’lu profesör “her şey yolunda giderse” aşının sonbaharda hazır olabileceğini söyledi. Fakat kimsenin bu aşının işe yarayabileceği konusunda şu an söz veremeyeceği konusunda da uyarıda bulundu.

Bu hafta yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu Kovid-19 hastalığına karşı aşı ve tedavi çalışmalarının hız kazandığını belirtmişti.

VİRÜSÜN GENOM HARİTASI OCAKTA ÇIKARILMIŞTI

CNBC'nin haberinde, DSÖ’nün Cenevre’deki genel merkezindeki basın toplantısında DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus’un, “Virüsün genom haritası ocakta çıkarılmış ve küresel olarak paylaşılmıştı. Bu da testlerin geliştirilmesine ve aşı araştırmalarının başlamasına olanak tanıdı” dediği aktarılmıştı.

Öte yandan daha önce The Guardian’a konuşan Janssen Pharmaceuticals ilaç firmasının, viral aşı keşif departmanının başındaki Hanneke Schuitemaker, “Aşının seri üretimi için olağanüstü çabalar gerekiyor ve bu kesinlikle zaman alır. Aşının hazır olması için üretim sürecinin artırılmasına ihtiyacımız var. Böylece aşı geliştirildiğinde ve insanların virüsten korunmasında etkili olduğu anlaşıldığında üretim açısından avantajımız olsun. Bu muhtemelen 12 ile 18 ay arasında bir zaman alacak. Bunun da ötesinde ilerleyen dönemlerde Kovid-19’un mevsimsel salgınları için de aşılar geliştirmeye hazır olmak zorunda kalabiliriz” demişti.