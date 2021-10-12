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Oya Başar eski eşi Levent Kırca'yı ölümünün 6. yılında da unutmadı! Paylaşımı yürek burktu!

Ünlü sanatçı Oya Başar, eski eşi Levent Kırca'yı ölüm yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başar yürek burktu.

Oya Başar eski eşi Levent Kırca'yı ölümünün 6. yılında da unutmadı! Paylaşımı yürek burktu!

Olacak O Kadar programıyla hafızalara kazınan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Kırca 12 Ekim 2015 tarihinde hayatını kaybetti.

Ölümünün 6. yılında sosyal medyada gündeme gelen Levent Kırca'nın eski eşi Oya Başar da iki çocuğunun babası Kırca'yı ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşımla andı.

Başar sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladığı paylaşımına, "Huzur içinde uyu..." notunu düştü.

Oya Başar eski eşi Levent Kırca'yı ölümünün 6. yılında da unutmadı! Paylaşımı yürek burktu!

2015 yılında yakalandığı karaciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi görmekte olduğu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 12 Ekim 2015 gecesi saat 02.40'ta yaşamını yitirdi. Cenazesi, 13 Ekim 2015 Salı günü Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti.

Oya Başar eski eşi Levent Kırca'yı ölümünün 6. yılında da unutmadı! Paylaşımı yürek burktu!

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