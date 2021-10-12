Oya Başar eski eşi Levent Kırca'yı ölümünün 6. yılında da unutmadı! Paylaşımı yürek burktu!

Olacak O Kadar programıyla hafızalara kazınan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Kırca 12 Ekim 2015 tarihinde hayatını kaybetti.

Ölümünün 6. yılında sosyal medyada gündeme gelen Levent Kırca'nın eski eşi Oya Başar da iki çocuğunun babası Kırca'yı ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşımla andı.

Başar sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladığı paylaşımına, "Huzur içinde uyu..." notunu düştü.

2015 yılında yakalandığı karaciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi görmekte olduğu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 12 Ekim 2015 gecesi saat 02.40'ta yaşamını yitirdi. Cenazesi, 13 Ekim 2015 Salı günü Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti.