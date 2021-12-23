Oya Başar hastane odasından paylaştı! Son hali sevenlerini korkuttu! "Yarın gözümü iyiliklere açmak istiyorum"

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden olan Oya Başar sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerini korkuttu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar hastane odasından çekildiği gözü bandajlı halini paylaştı.

OYA BAŞAR'A NE OLDU?

Instagram hesabını aktif olarak kullanmasa da takipçileriyle arasını soğutmayan usta oyuncu Oya Başar, hastane odasında çekildiği gözünün bandajlı olduğu kareyi, "Yarın gözümü güzelliklere iyiliklere açmak istiyorum." notuyla paylaştı.

Usta sanatçıya, ünlü isimlerden ve sevenlerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağarken henüz kendisine ne olduğu bilinmemektedir.