Oyak'ın verdiği güvenlik görevlisi alım ilanı birçok kişinin dikkatini çekti. 2021 senesi için olacak alım Zonguldak Filyos Limanı'nda gerçekleştirilecek. Alımlar erkek ve kadın olarak yapılacak. Peki, 'Oyak güvenlik görevlisi alımı ne zaman? Başvuru şartları neler, kaç kişi alınacak?'. Detaylar haberimizde...

OYAK GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI NE ZAMAN?

Sınav Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanıyor. Elemeler 28 Kasım 2021 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunacak adayların belirtilen genel ve özel şartları sağlamaları gerekiyor. OYAK güvenlik görevlisi sınavına son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.

Sınavın yapılacağı iller şunlardır:

Ankara

İstanbul

Zonguldak

OYAK GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

OYAK güvenlik görevlisi ilanına başvurmak için gereken şartlar şu şekilde sıralanmaktadır:

En az lise mezunu olmak

1 Ocak 1982 ya da sonra bir tarihte doğmuş olmak

Silahlı özel güvenlik kimlik kartının bulunması ve belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması

Erkek adaylar için 1.75 ve üzeri boyda olmak

Kadın adaylar için 1.65 ve üzeri boyda olmak

Erkek adayların askerlikle ilişiklerinin bulunmamaları

Güvenlik görevlisi kanunları kapsamında yer aldığı şekilde, sağlık probleminin olmaması

İletişim ve konuşma problemlerinin bulunmaması

Ekip çalışmasına uyumlu olmak

5188 sayılı kanunda bulunan maddeler hakkında bilgi sahibi olmak

Değişik vardiyalarda çalışma durumuna uygun olmak



OYAK GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLANINDA KAÇ KİŞİ ALINACAK?

OYAK Savunma Güvenlik Sİstemleri, Zonguldak Fİlyos Limanı'nda istihdam etmek üzere 165 personel alımı gerçekleştirecek. Adayların; 165'i erkek, 15'i kadın olacak.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

OYAK güvenlik görevlisi alımında gerçekleşecek sınavın ücreti 200 TL'dir. Başvuruda bulunacak kişilerin bu miktarı belirtilen kanallar ya da bankalar aracılığı ile gerçekleştirmeleri gerekiyor.