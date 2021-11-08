Oyak güvenlik görevlisi alımı ne zaman? Başvuru şartları neler, kaç kişi alınacak?
Oyak firması güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Güvenlik görevlisi olan birçok kişi yapılacak alımla ilgili detayları öğrenmek istiyor. Bu bağlamda, 'Oyak güvenlik görevlisi alımı ne zaman? Başvuru şartları neler, kaç kişi alınacak?' sorularının cevaplarını haberimizde veriyoruz. İşte detaylar...
Oyak'ın verdiği güvenlik görevlisi alım ilanı birçok kişinin dikkatini çekti. 2021 senesi için olacak alım Zonguldak Filyos Limanı'nda gerçekleştirilecek. Alımlar erkek ve kadın olarak yapılacak. Peki, 'Oyak güvenlik görevlisi alımı ne zaman? Başvuru şartları neler, kaç kişi alınacak?'. Detaylar haberimizde...
OYAK GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI NE ZAMAN?
Sınav Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanıyor. Elemeler 28 Kasım 2021 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunacak adayların belirtilen genel ve özel şartları sağlamaları gerekiyor. OYAK güvenlik görevlisi sınavına son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.
Sınavın yapılacağı iller şunlardır:
- Ankara
- İstanbul
- Zonguldak
OYAK GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
OYAK güvenlik görevlisi ilanına başvurmak için gereken şartlar şu şekilde sıralanmaktadır:
- En az lise mezunu olmak
- 1 Ocak 1982 ya da sonra bir tarihte doğmuş olmak
- Silahlı özel güvenlik kimlik kartının bulunması ve belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması
- Erkek adaylar için 1.75 ve üzeri boyda olmak
- Kadın adaylar için 1.65 ve üzeri boyda olmak
- Erkek adayların askerlikle ilişiklerinin bulunmamaları
- Güvenlik görevlisi kanunları kapsamında yer aldığı şekilde, sağlık probleminin olmaması
- İletişim ve konuşma problemlerinin bulunmaması
- Ekip çalışmasına uyumlu olmak
- 5188 sayılı kanunda bulunan maddeler hakkında bilgi sahibi olmak
- Değişik vardiyalarda çalışma durumuna uygun olmak
OYAK GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLANINDA KAÇ KİŞİ ALINACAK?
OYAK Savunma Güvenlik Sİstemleri, Zonguldak Fİlyos Limanı'nda istihdam etmek üzere 165 personel alımı gerçekleştirecek. Adayların; 165'i erkek, 15'i kadın olacak.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
OYAK güvenlik görevlisi alımında gerçekleşecek sınavın ücreti 200 TL'dir. Başvuruda bulunacak kişilerin bu miktarı belirtilen kanallar ya da bankalar aracılığı ile gerçekleştirmeleri gerekiyor.
- //odeme.meb.gov.tr adresinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi" hesabına kredi kartıyla ödemeler yapılabilmektedir.
- Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası üzerinden sınav ödemesi yapılabilmektedir.
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