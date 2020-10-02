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Öykü Karayel ve Can Bonomo'dan müjdeli haber geldi! Öykü Karayel hamile mi?

Oyuncu Öykü Karayel ile şarkıcı Can Bonomo'dan güzel haber geldi. 2018 yılında ilişkilerini evlilik taçlandıran çiftin bebek sahibi olmak için gün saydıkları öğrenildi.

Öykü Karayel ve Can Bonomo'dan müjdeli haber geldi! Öykü Karayel hamile mi?

Evlilikleri ile herkesin gıpta ile baktığı Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftinden müjdeli haber geldi. Ünlü çift 2018 yılında dünya evine girmişti. 

İki yıllık beraberliklerinin ardından hayatlarını birleştiren Öykü Karayel'in, 1.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Öykü Karayel ve Can Bonoma'dan müjdeli haber geldi! Öykü Karayel hamile mi?

1.5 aylık hamile olan Öykü Karayel, bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız?” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı.” diye yanıt vermişti.

Öykü Karayel ve Can Bonoma'dan müjdeli haber geldi! Öykü Karayel hamile mi?

Geçtiğimiz günlerde Öykü Karayel sahile kendisinin ve eşinin adını yazmıştı. Verdiği pozu sosyal medyadan yayınlayan Karayel, karesine "Adını dağlara yazdım yarim" notunu düşmüştü.

Öykü Karayel ve Can Bonoma'dan müjdeli haber geldi! Öykü Karayel hamile mi?

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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