Öykü Karayel ve Can Bonomo'dan müjdeli haber geldi! Öykü Karayel hamile mi?

Evlilikleri ile herkesin gıpta ile baktığı Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftinden müjdeli haber geldi. Ünlü çift 2018 yılında dünya evine girmişti.

İki yıllık beraberliklerinin ardından hayatlarını birleştiren Öykü Karayel'in, 1.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

1.5 aylık hamile olan Öykü Karayel, bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız?” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı.” diye yanıt vermişti.

Geçtiğimiz günlerde Öykü Karayel sahile kendisinin ve eşinin adını yazmıştı. Verdiği pozu sosyal medyadan yayınlayan Karayel, karesine "Adını dağlara yazdım yarim" notunu düşmüştü.