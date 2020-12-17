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Oytun Özdoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Oytun Özdoğan, ligde oynanacak Gaziantep FK maçında Altay Bayındır'ın cezalı olması nedeniyle kaleyi koruyacak. Peki, Oytun Özdoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Oytun Özdoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Süper Lig'de kalesini yerli ve genç kalecilere emanet eden Fenerbahçe'de 22 yaşındaki birinci kaleci Altay Bayındır, Türkiye Kupası'nda oynanan Karacabey Belediyespor maçında kırmızı kart gördü. Altay'ın yerine ise kaleyi yine 22 yaşındaki Oytun Özdoğan korudu. Ligde oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşen Altay Bayındır, yerini Oytun Özdoğan'a bıracak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bu konuya maç sonunda yaptığı 'Oytun Özdoğan oynayacak' ifadesiyle açıklık getirmişti. Peki, Oytun Özdoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar..

OYTUN ÖZDOĞAN KİMDİR?

Denizli’de dünyaya gelen Oytun, futbola da Denizli Büyükşehir Belediyespor’da başladı. 2014 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan genç eldiven, U-17 ve U-18 milli takımlarımızın da kalesini korudu. 

Oytun Özdoğan bu sezon hazırlık maçlarında görev yaparken ayakkabı bağının açılması ve sonrasında Luiz Gustavo'nun bunu bağlaması ile gündeme gelişti

Oytun bu sezon İstanbulspor ve Fatih Karagümrük hazırlık maçlarında kaleyi korumuştu.

Onur Çelik
Spor Editörü


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